لاعب سيراميكا: "بنلعب على لقب الدوري".. وجاهز للعب في أي مركز

أشاد محمد توني لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بالدور الكبير الذي يلعبه هيثم شعبان مدرب الفريق معه.

وقال توني، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد:"سيراميكا يوفر لنا كل الإمكانيات، ونتمنى ان نظهر بكل قوة في كل المباريات" واردف: هيثم شعبان اعطى لي

الثقة ويحفزني دائما، واتمنى ان اكون عند حسن ظنه وان اقدم دائما الأفضل.

واشار: هيثم شعبان يوظفني في اي مركز انا جاهز، وقولت له "لاعبني حارس مرمى انا تحت امرك" واتم كلماته: سيراميكا كليوباترا

يلعب على حصد الدوري الممتاز.

وأبدى محمود نبيل لاعب فريق سيراميكا، سعادته عقب تحقيق فريقه الفوز الثاني له هذا الموسم على التوالي أمام البنك الأهلي. وقال نبيل، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: الطرد يزيد من خبراتي في بطولة الدوري الممتاز. واختتم تصريحات بتمنياته الانضمام للمنتخب الاولمبي بأولمبياد طوكيو المقبلة مع شوقي غريب.