أعلنت لجنة الحكام اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباريات اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد. جاءت اختيارات لجنة الحكام على النحو التالي. الزمالك وبيراميدز: محمد عادل حكم ساحة سمير جمال وأحمد صلاح مساعدين محمود رشدي حكم رابع جهاد جريشة حكم فيديو محمود ناجي مساعد حكم فيديو. سمير جمال وأحمد صلاح مساعدين محمود رشدي حكم رابع جهاد جريشة حكم فيديو محمود ناجي مساعد حكم فيديو. الجونة والمصري: محمود بسيوني حكم ساحة شهاب راشد وخالد رمضان مساعدين أحمد حسونة حكم رابع مصطفى مدحت حكم فيديو أحمد عبد الله مساعد حكم فيديو. الإسماعيلي والإنتاج الحربي: محمود البنا حكم ساحة مصطفى عطية وعماد العقاد مساعدين خالد منسي حكم رابع محمد ناصف حكم فيديو سعيد حمزة مساعد حكم فيديو.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل حكما للقاء الزمالك وبيراميدز.. والبنا لمواجهة الإسماعيلي والإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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