إنتر ميلان يهزم نابولي في الدوري الإيطالي

فاز انتر ميلان على نظيره نابولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الايطالي. سجل روميلو لوكاكو هدف انتر ميلان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء. ميلان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة حالة طرد واحدة كانت من نصيب لونزو انسيني لاعب نابولي في الدقيقة 71 من عمر المباراة. بهذه النتيجة يحتل انتر ميلان وصافة الدوري الايطالي برصيد 27 نقطة، ويواصل مطاردة غريمه ميلان الذي يتصدر الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يحتل نابولي المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

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