برشلونة ينتفض ويضرب ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الاسباني

حقق فريق برشلونة فوزاً هاماً ومستحقاً علي ضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 19 للدوري الاسباني.

وقدم الفريق الكتالوني افضل مستوياته خلال الموسم الحالي منذ انطلاقة بعد ان نجح في تحويل تأخره بهدف الي فوز بهدفين مقابل هدف علي منافس عنيد.

ونجح برشلونة في قلب الطاولة علي ريال سوسيداد الذي تقدم في النتيجة منذ الدقيقة 28 من عمر

الشوط عن طريق مهاجمه ويليان خوسيه.

وبعد ثلاثة دقائق فقط من التأخر بهدف انتفض البلوجرانا ونجح الظهير الايسر المخضرم خوردي البا في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول نجح الهولندي المتألق دي يونج في تسجيل اني الأهداف لينتهي شوط اللقاء الأول بتقدم اصجاب الارض بهدفين مقابل

هدف.

وفي الشوط الثاني حاول برشلونة الذي سيطر علي مجريات اللعب ترجمة تفوقه الميداني الي هدف ثالث يحسم به اللقاء.

وأضاع لاعبوه وفي مقدمتهم الفرنسي جريزمان عدد من الفرص الخطيرة خلال الشوط الثاني، قبل أن تسعيد ريال سوسيددا تماسكه في الدقائق الأخيرة محاولاً ادراك هدف التعادل، الا ان التنظيم الدفاعي المميز لبرشلونة نجح في الحفاظ علي النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني 2-1.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده الي 20 نقطة في المركز الخامس ، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 26 في المركز الثاني.