بعد هدفه أمام توتنهام.. محمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

تصدر المحترف المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباراة فريقه أمام توتنهام. وتعادل توتنهام مع ليفربول بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب انفيلد ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث سجل محمد صلاح وسون هيونج مين هدفي المباراة. محمد صلاح وسون هيونج مين هدفي المباراة. وتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب الهدفين مع سون هيونج مين لاعب توتنهام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون برصيد 11 هدف لكل منهم. وسجل محمد صلاح 5 أهداف من ركلات جزاء لصالح ليفربول. ويحل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي خلفهم برصيد 10 أهداف ويتقاسم باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام المركزين الخامس والسادس برصيد 9 أهداف لكل منهما. يذكر أن توتنهام يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع ليفربول الذي يحل وصيفا.

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