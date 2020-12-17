اخبار السعودية | مدرب الشباب راض عن أداء فريقه رغم توديع كأس الملك

أعرب البرتغالي بيدرو كايشينيا، المدير الفني لفريق الشباب رضاه عن العرض الذي قدمه فريقه رغم الهزيمة من القادسية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وودع الشباب البطولة مبكرًا عقب خسارته صفر / 1 أمام القادسية اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.

قال كايشينيا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “توقعت سيناريو المباراة، فريق القادسية يلعب دائمًا على الكرات الثانية والمرتدة “.

وأضاف مدرب الشباب “أنا سعيد بالعرض الذي قدمه فريقي رغم الخسارة ولكن حققنا مكاسب بإشراك عدد من اللاعبين الشباب صغار السن”.

وتابع كايشينيا: “لا يوجد أعذارا للهزيمة ولكن لدينا منافسات قوية للغاية في الدوري وأمامنا إياب نصف نهائي البطولة العربية وكان يتعين علينا إراحة بعض اللاعبين”.

شدد مدرب الشباب على أن فريقه لو شارك بلاعبيه الأساسيين بشكل كامل ،لكان الوضع سيختلف ولكنها كرة القدم.