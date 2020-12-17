ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بخطف هدف برشلونة

يسعى ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع أحد أبرز أهداف برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك جارسيا، خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد فشل محاولة ضمه في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

لكن تمسك مانشستر سيتي بالمدافع الإسباني، قد يؤجل الصفقة إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي، حيث سينتهي حينها عقد جارسيا مع السيتيزنز.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن ليفربول سيتحرك من أجل إقناع جارسيا، في محاولة لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذلك بعدما تعرض ليفربول، لضربات قوية هذا الموسم، بإصابة مدافعيه الأساسيين؛ الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو جوميز، ليضطر المدرب الألماني يورجن كلوب للاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم وبعض الشباب.

ويرى ليفربول أن جارسيا يتمتع بإمكانات جيدة، كما يمتلك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما سينضم بشكل مجاني في صفقة انتقال حر.

ولا ينوي اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا تجديد عقده مع مانشستر سيتي، بحثًا عن فرصة أكبر للعب، لذا من المتوقع أن تشهد منافسة على ضمه بين برشلونة وليفربول.