شاهد فيديو اهداف آرسنال وساوثامبتون في الدوري الانجليزي “الجانرز يواصل التخبط”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة آرسنال وساوثامبتون في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 16-12-2020 ضمن الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز.

نُقلت مباراة “آرسنال وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

أقيمت مباراة آرسنال وساوثامبتون على ملعب “الإمارات”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بول تيرني”، وتنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

واصل نادي آرسنال تخبطه بالتعادل امام “ساوثامبتون” بهدف لمثله، ليظل للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الانجليزي دون تحقيق الانتصار.

وأخذ “ساوثامبتون” الأفضلية عند الدقيقة (18) من زمن الشوط الأول عن طريق لاعب آرسنال السابق “ثيو والكوت”، قبل أن يعادل الجابوني “بيير إيمريك أوباميانج” الكفة للجانرز في الشوط الثاني عند الدقيقة (52).

ولعب “آرسنال” منقوص العدد منذ الدقيقة (66)، بعد طرد مدافعه البرازيلي الشاب “جابرييل ماجالهاييس”.

وبهذا التعادل رفع “آرسنال” رصيده إلى 14 نقطة في المركز 15 مؤقتًا، بينما ارتفع رصيد ساوثامبتون إلى 24 نقطة في المركز الثالث.

هدف التقدم لنادي ساوثامبتون عن طريق والكوت