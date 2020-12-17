زاباليتا يشجع ميسي على مغادرة برشلونة والتوجه نحو مانشستر سيتي

يعتقد مدافع منتخب الارجنتين السابق بابلو زاباليتا، 35 عامًا، أن مواطنه ليونيل ميسي يجب أن ينضم إلى مانشستر سيتي واللعب تحت قيادة بيب جوارديولا مجددًا عندما يمكنه مغادرة برشلونة مجانًا الصيف المقبل.

ويرى الظهير الأيمن السابق لفريق مانشستر سيتي ووست هام أن ميسي يمكنه الاستمتاع ببعض السنوات في الدوري الإنجليزي وقال: “من المحزن رؤية ميسي في هذا الوضع. لم أكن أعتقد أبدًا أنه سيصل إلى العام الأخير من عقده مع برشلونة“.

وأكمل: “الفريق لا يلعب بشكل جيد ويبدو أنه لا يستمتع بكرة القدم. سنرى ما سيحدث مع ميسي في نهاية الموسم”.

وحاول ميسي شق طريقه للخروج من كامب نو هذا الصيف لكن برشلونة لم يسمح له بالمغادرة دون دفع الفريق الراغب بالحصول على خدماته للشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 700 مليون يورو.

وعن الوجهة المناسبة لقائد منتخب الأرجنتين في حال مغادرة برشلونة قال زاباليتا: “لديه صديق جيد في مانشستر سيتي هو سيرجيو أجويرو وقد عمل مع بيب في برشلونة. بعض الأشخاص في مجلس الإدارة يعرفون ميسي أيضًا”.

وختم: “جميع اللاعبين يرغبون في الحصول على تجربة في الدوري الانجليزي الممتاز، إنه أفضل دوري في العالم وربما يرغب في الاستمتاع ببعض السنوات هناك. أود أن أرى ميسي، إذا قرر الانتقال إلى ناد آخر، في انجلترا”.

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