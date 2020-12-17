سولشاير يُفاجيء إدارة مانشستر يونايتد بخصوص مستقبل بول بوجبا

يشعر المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير، بالغضب من تصريحات مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، بأن الأخير قد يغادر الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة الميرور البريطانية، فإن غضب سولشاير سببه توقيت تصريحات رايولا، التي خرجت قبل مباراة حاسمة في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج الألماني، والتي فاز بها الأخير ليودع مانشستر يونايتد المسابقة، ما وضع المدرب النرويجي تحت ضغط كبير.

وتراجع رايولا بعدها عن تصريحاته، وقال إن من المرجح خروج بوجبا في الميركاتو الصيفي.

ومع ذلك، أكد نفس التقارير الصادر عن صحيفة الميرور، أن مانشستر يونايتد غير موقفه تمامًا، ويسعى حاليًا لبيع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا خلال الميركاتو الشتوي المقبل مطلع العام الجديد 2021.

وأضافت الميرور، أن سولشاير، غاضب من الطريقة التي تعامل بها مينو رايولا مع الموقف، وطالب إدارة مانشستر يونايتد باغتنام أي فرصة للتخلص من بول بوجبا، في يناير القادم.