استقرار حالة مدرب ريال مدريد الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا

يرقد مدرب المنتخب البرازيلي السابق فاندرلي لوكسمبورجو في المستشفى منذ الجمعة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه في وضع “مستقر” بحسب ما أفاد المستشفى السوري اللبناني في ساو باولو الثلاثاء.
وقال المستشفى في بيان “لقد تلقى العلاج وحالته السريرية مستقرة ولا حاجة له إلى وضعه على الجهاز التنفسي. يتعين على المريض البقاء في المستشفى، من دون تحديد موعد خروجه” في الوقت الحالي.
وأشار المستشفى إلى أن المدرب السابق لريال مدريد الإسباني (2005) والمنتخب البرازيلي (1998-2000) وأندية برازيلية عدة، أدخل إليه “بعوارض معتدلة”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن لوكسمبورغو الذي أقيل من تدريب بالميراس منتصف أكتوبر بسبب سوء النتائج، قدِمَ إلى المستشفى بعد شعوره بصداع وآلام في الجسم.
ويعتبر لوكسمبورجو أكثر المدربين تحقيقًا للقب الدوري البرازيلي في خمس مناسبات (مع بالميراس عامي 1993 و1994، كورينثيانز 1998، كروزيرو 2003، وسانتوس 2004)، كما قاد البرازيل إلى لقب كوبا أميركا عام 1999.
وتوفي أكثر من 182 ألف و700 شخص في البرازيل جراء إصابتهم بفيروس “كوفيد-19″، وهي ثاني أعلى نسبة وفيات بالعالم جراء الوباء بعد الولايات المتحدة، فيما وصل عدد الحالات الإيجابية في البلاد الى قرابة سبعة ملايين حتى الآن.
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