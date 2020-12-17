برشلونة يتجاوز عقبة ريال سوسييداد ويصعد للمركز الخامس

تجاوز برشلونة عقبة ضيفه ريال سوسييداد بنجاح بالتغلب عليه 2-1 ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

سجل الفريق الباسكي أولاً عبر وليان جوزيه 27، وعادل للفريق الكاتالوني خوردي ألبا 31، وقبل أن ينتهي الشوط الأول نجح الهولندي فرينكي دي يونغ في وضع برشلونة بالمقدمة للمرة الأولى في المباراة عندما سجل الثاني 43 متسغلاً تمريرة ألبا. احتسبه الحكم بعد الاستعانة بالفار للتأكد من موقف دي يونغ من التسلل.

وفاز أمس ريال مدريد على أتلتيك بيلباو 3-1 ضمن المرحلة عينها.

وخاضت الأندية الأربعة هاتين المباراتين باكرًا لانشغالها في الكأس السوبر الإسبانية التي ستقام في منطقة الاندلس، حيث يستضيف ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية النهائي في 17 كانون الثاني/يناير بحسب تقارير صحافية، فيما تقام مبارتا نصف النهائي في 13 و14 من الشهر ذاته في إشبيلية، ملقة أو قرطبة، دون معرفة اذا كان الحضور الجماهيري مسموحًا بسبب تفشي كورونا.

ووصل برشلونة إلى النقطة 20 في المركز الخامس، بينما تنازل سوسييداد عن الصدارة لمصلحة أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف ثم ريال مدريد ثالثاً أيضاً بفارق الأهداف ولكل من هذه الفرق 26 نقطة.

المصدر: بي إن سبورت