الامارات | حسين: مباراة عجمان وخورفكان بـ 6 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين: مباراة عجمان وخورفكان بـ 6 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق عجمان لكرة القدم، محمد حسين، أن مباراة فريقه أمام خورفكان، غداً، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، تساوي ست نقاط، باعتبار أن الفريقين يعانيان من أجل البقاء في الدوري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أي مباراة مباشرة بين فريقين متنافسين سواء في القمة أو القاع، حصيلة نقاطها تكون مضاعفة، وهذا ما جعل جهود الجهاز الفني واللاعبين منصبّة طوال هذا الأسبوع على تلك المواجهة، باعتبارها بوابة انطلاق الفريق نحو الوجود في منطقة آمنة بجدول المسابقة». وأضاف: «(البرتقالي) بدأ يتحسن في الفترة الأخيرة، وتحديداً في مباراة الوصل بالدوري، ولقاءي العين في كأس رئيس الدولة، وفي الجولة الأخيرة من الدوري، والفضل في ذلك يرجع لعودة الكثير من اللاعبين المصابين الذين أضافوا إلى الفريق الكثير والكثير».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news