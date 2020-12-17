الامارات | ربيع: دعم المدرب المواطن مسؤولية مشتركة

شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع: دعم المدرب المواطن مسؤولية مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد كرة القدم، أمس، بفندق ماريوت الجداف في دبي حلقة نقاشية للمدربين المواطنين العاملين بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية. وقال بيان صحافي: «تناولت الحلقة النقاشية التي أدارها المدير الرياضي في نادي حتا، راشد عامر، كيفية دعم الكوادر الفنية الوطنية في الأندية والمنتخبات وتطوير الخبرات والمهارات التدريبية للمدربين المواطنين». وتضمن المحور الثاني، الذي ناقشه الدكتور عبدالله مسفر، أهمية ابتعاث المدربين المواطنين للأندية الخارجية في فترات معايشة لاكتساب خبرات إضافية. وأكد المدرب الوطني، سالم ربيع، أن عملية دعم المدرب المواطن ليست مسؤولية اتحاد الكرة فقط، بل تجب على الأندية والإعلام الرياضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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