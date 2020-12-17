الامارات | رأس الخيمة تنظم سباق نصف الماراثون 19 فبراير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تنظم سباق نصف الماراثون 19 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد رأس الخيمة لتنظيم سباق نصف ماراثون 2021، في نسخته الـ15، يوم الجمعة 19 فبراير المقبل، في جزيرة المرجان بمشاركة عدائين معروفين على المستوى العالمي.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان أمس: «بالنظر إلى سلسلة النتائج القياسية التي سجلت أخيراً، فإن الجميع مستعدون ومتشوقون للمنافسة في الجوائز السخية التي تبلغ قيمتها 1.2 مليون درهم، وستوزع على المشاركين الذين سيحققون المراكز الأولى في فئة النخبة، بالإضافة إلى فئات المواطنين والفئات العمرية».

وأضافت: «يتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية في سباق النخبة بفئة الرجال، حيث يشارك العداء الكيني كيبيوت كاندي، والعداء الأوغندي جاكوب كيبليمو، في الحدث، ومع تسجيل زمن قياسي تاريخي قدره 57:32، وتمكن كاندي، أخيراً، من إحراز اللقب ليصبح حامل الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون في سباق نصف ماراثون فالنسيا، الذي أقيم في نوفمبر».

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