الامارات | الرشيدي تمثل الإمارات في منتدى اللاعبين البارالمبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرشيدي تمثل الإمارات في منتدى اللاعبين البارالمبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت لاعبة المنتخب الوطني ونادي دبي لأصحاب الهمم في منافسات ألعاب القوى، عضو مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي، سهام الرشيدي، في المنتدى القاري للاعبين، أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن استراتيجية اللجنة البارالمبية الآسيوية.
وقالت الرشيدي، في تصريحات صحافية: «إن المنتدى قدم فرصة استثنائية للاعبي القارة لمناقشة المصاعب التي يعانونها وتبادل الخبرات، وأفخر بأن أكون أول لاعبة إماراتية تصبح عضواً في مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي، وإيصال صوت اللاعبين ومتطلباتهم، من خلال العمل بروح الفريق الواحد».
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