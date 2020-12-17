الامارات | الغرايري: أغادر الحمرية وأنا مرتاح الضمير

شكرا لقرائتكم خبر عن الغرايري: أغادر الحمرية وأنا مرتاح الضمير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الحمرية السابق، التونسي غازي الغرايري، الذي تم الاستفتاء عنه بعد نهاية الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، أنه لا يشعر بالإحباط بسبب إقالته، بل يشعر براحة الضمير كونه أنجز جميع مسؤولياته بدقة، متمنياً التوفيق للحمرية مع المدرب القادم.

وقال الغرايري لـ«الإمارات اليوم»: «إقالة المدرب لا تعني أنه قصر في عمله، بل هناك ظروف عديدة تقود لذلك، ومنها هبوط الحالة النفسية للاعبين، ورغبة إدارة النادي في تحسين الحالة النفسية والمعنوية، والمدرب ليس مسؤولاً عن لاعب يسجل في مرماه ويتسبب في ضياع النقاط، أو عدم التوفيق للاعب يهدر الأهداف من فرص سهلة».

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