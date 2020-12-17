الامارات | بني ياس والشارقة.. الشامخة مسرحاً لـ«أفضل هجوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس والشارقة.. الشامخة مسرحاً لـ«أفضل هجوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون استاد الشامخة في الساعة السادسة من مساء اليوم مسرحاً للمواجهة المنتظرة بين بني ياس وضيفه الشارقة، اللذين يعدان أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في الموسم الحالي، فقد نجح كل فريق في إحراز 20 هدفاً في شباك المنافسين حتى الآن، وهو ما ينبئ بأن احتفال اللاعبين بالأهداف لن يغيب في مواجهة اليوم، ما سيفرض على خطي الدفاع ومن خلفهما حارسا المرمى أن يكونوا في كامل التركيز.

واستطاع «السماوي» الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة أن يسجل كل هذه الأهداف بفضل مقدمته الهجومية، ففي المباريات التسع الأخيرة سجل في ستة، بينها فوز بخماسية نظيفة على خورفكان، بينما صام خط الهجوم في ثلاثة لقاءات.

وقال مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، إن منافسه فريق الشارقة إذا كان في رصيده 20 هدفاً فإن فريقه أحرز العدد نفسه من الأهداف، وهو ما يؤكد أن لقاء اليوم سيكون ممتعاً. وأضاف في المؤتمر الصحافي: «مجريات اللقاء ستحدد طريقة اللعب، لكن نعلم أن الفريقين يلعبان من أجل تحقيق الفوز؛ لذا ستكون المباراة صعبة على الطرفين».

وعلى الجانب الآخر، يرغب فريق الشارقة المتصدر برصيد 23 نقطة في الانفراد بالصدارة لكن مدربه الوطني عبدالعزيز العنبري يدرك أن المواجهة لن تكون سهلة، وأن على لاعبيه التوازن بين الدفاع والهجوم طوال وقت المباراة لتجنب المفاجآت.

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