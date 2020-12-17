الامارات | مهدي علي: تعاقد المنتخب مع مارفيك قادني لتدريب شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: تعاقد المنتخب مع مارفيك قادني لتدريب شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب، مهدي علي، أنه اتفق في الفترة الماضية مع شباب الأهلي على تدريب الفريق الأول، قبل أن يتلقى عرضاً من اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطني، لكن تعاقد الاتحاد مع الهولندي مارفيك أسهم في تنفيذ اتفاقه مع شباب الأهلي، بينما أشار إلى أن الوضع الحالي في «الأبيض» غير مريح.

وأعرب عن سعادته بتولي بتدريب «فرسان دبي»، مشيراً إلى أن حظوظ الفريق قائمة في المنافسة على جميع البطولات.

وقال في مؤتمر صحافي، عقد أمس، للحديث عن مباراة الفجيرة، التي ستقام غداً: «أنا متابع لجميع مباريات دوري الخليج العربي، وشاهدت جميع المباريات، ولدي فكرة كاملة عن الفريق في الفترة السابقة، والأمور التي يحتاج إليها في الفترة المقبلة، ومباراة الفجيرة انطلاقة الفريق لتصحيح المسار، وشباب الأهلي لديه حظوظ كبيرة في جميع البطولات».

وأضاف: «نركز على المباراة المقبلة أمام فريق الفجيرة، وأتمنى أن تكون بداية لتصحيح المسار وعودة الفريق لمكانه الحقيقي، وفريق شباب الأهلي دوماً من فرق المقدمة وينافس على جميع البطولات».

وتابع: «بحساب فارق النقاط مع المتصدر تسع نقاط ليست بسيطة وليست مستحيلة، وسنعتمد على أنفسنا».

وختم قائلاً: «لدينا عمل كبير علينا القيام به، هو تصحيح مسار الفريق وعودته لمكانه الطبيعي».

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