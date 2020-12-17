الامارات | 11 ألف درهم ثمن قميص مارادونا في الإمارات بعد خبر وفاته

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف درهم ثمن قميص مارادونا في الإمارات بعد خبر وفاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي لشركة «Seventy & Sports» التي تتخذ من دبي مقراً لها، كريغ مكلفي، أن وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، كانت وراء زيادة الطلب على القمصان التي وقّعها الراحل، وأن القميص الموقع من ماردونا كان يباع خلال الصيف مقابل 7000 درهم في الإمارات، لكن منذ إعلان خبر وفاته، شهد زيادة في الأسعار لتسجل، الأسبوع الماضي، 11 ألف درهم ثمناً للقميص الواحد. وأوضح مكلفي في تصريحات صحافية أنه «عادةً ما يهيمن نجوم كرة القدم المعاصرين، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على تجارة القمصان وكرات القدم والصور الموقعة، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في مبيعات تذكارات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، خصوصاً بعد خبر وفاته».

وأضاف: «تشهد السوق الإماراتية أقبالاً واسعاً على شراء القمصان الموقعة من قبل أساطير الرياضة، ومنها على سبيل المثال بيع قميص أسطورة السلة الأميركي، مايكل جوردن، بقيمة 60 ألف درهم إماراتي في (فيرجين ميغاستور) بمول الإمارات».

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