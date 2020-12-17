شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: أتمنى أن تخرج مباراة عجمان دون أخطاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، المباراة التي ستجمع فريقه مع عجمان، غداً، في الجولة العاشرة من الدوري، بالمهمة وبأنها بست نقاط كونها تأتي أمام منافس مباشر، مبيناً أنه يتطلع إلى أن تكون المباراة من دون أخطاء، وأن فريقه تعرض للظلم في مباراة اتحاد كلباء بسبب عدم طرد اللاعب التوغولي مالابا. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس: «المباراة لن تكون سهلة لكننا نعرف ماذا علينا عمله». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدرب خورفكان: أتمنى أن تخرج مباراة عجمان دون أخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.