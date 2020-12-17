الامارات | «هاب تنس» يستقبل تدريبات المنتخبات الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاب تنس» يستقبل تدريبات المنتخبات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي «هاب تنس»، أحدث مجمع تنس في الدولة، بأنه سيستضيف تدريبات كل المنتخبات الوطنية للتنس، في بادرة تجسد العلاقة المجتمعية الطيبة، التي يجب أن تكون بين القطاع الخاص واتحاداتنا الرياضية لدعمها وتطوير مستويات لاعبينا، ومن ثم تحقيق المزيد من الإنجازات على كل الصعد، مشيراً إلى أنه عيّن مدرب عام المنتخبات الوطنية عمر بهروزيان كبيراً للمدربين في النادي.

وقال في بيان أمس: «(هاب تنس)، الذي يزين واحة السيليكون بدبي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم تسعة ملاعب حديثة، صممت وفق أحدث التقنيات العلمية الرياضية، حيث قامت شركة موسكو الأميركية بخدمات الإنارة، التي أنارت ملاعب أستراليا المفتوحة وويمبلدون، وقامت شركة مابي الإيطالية الشهيرة بتركيب أرضية الملاعب، ويقدم خدمات احترافية تضم غرفاً لتبديل الملابس واستراحة اللاعبين، غرفاً للحكام والعلاج الطبيعي، وغرفة شد المضارب وصالة حديثة للياقة البدنية ومغسلة وسوبر ماركت ومتاجر ومطاعم ومكاتب للإدارة وملاعب أطفال، ومضماراً للجري».

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