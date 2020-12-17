شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتطلع لمواصلة الانتصارات أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحت شعار «لا بديل عن النقاط الثلاث»، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارًا صعبًا، اليوم الخميس، حينما يواجه نظيره بيراميدز عند السابعة والنصف مساء على أرض ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث، حيث يأمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو فى مواصلة الانتصارات بعد الفوز المهم الذى حققه الفريق فى الجولة الماضية على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين، بينما يريد فريق بيراميدز استعادة الثقه التى فُقدت مبكرًا بالخسارة فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على أداء الفريق أمام المقاولون العرب، والتى كان أبرزها إهدار الفرص السهلة، خاصة فى الشوط الأول من المباراة، وحرص باتشيكو على مشاهدة مباراة بيراميدز الماضية أمام الاتحاد السكندرى بصحبة اللاعبين من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف فى بيراميدز، وشدد باتشيكو على ضرورة تضييق المساحات أمام مهاجمى بيراميدز، وضرورة الارتداد السريع فى حالة الدفاع للهجوم، ووفقًا للتدريبات الأخيرة فإن الجهاز الفنى سيعتمد على أشرف بن شرقى بشكل أساسى بعدما شارك فى المباراة الأخيرة كبديل، كما يعود محمود الونش للتشكيل الأساسى بعدما تأكدت سلبية مسحته، وكذلك عبدالله جمعة. ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، محمود الونش، محمود علاء، أحمد أبوالفتوح، حازم إمام، طارق حامد، فرجانى ساسى، أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد. على الجانب الآخر، كثف الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، من الجلسات النفسية مع لاعبيه، خلال الساعات الماضية لتجهيزهم نفسيًا لمواجهة الزمالك عقب الخسارة الماضية أمام الاتحاد السكندرى، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان النتيجة الأخيرة وتعويض ما حدث بالفوز على الزمالك الذى يعد فى مضمونه بست نقاط، خاصة أنه أحد المنافسين على احتلال صدارة الدورى الممتاز، وحرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء الدفاعية، كما شدد على المدافعين بفرض رقابة صارمة على الثلاثى الأبرز فى الزمالك مصطفى محمد، وأشرف بن شرقى، وأحمد سيد زيزو، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص والتركيز فى إنهاء الهجمة، كما شرط تحقيق الفوز بضرورة الالتزام بالتعليمات على مدار شوطى المباراة. ويفتقد بيراميدز فى مباراة اليوم جهود رمضان صبحى الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما نال الكارت الأحمر عقب نهاية مباراة الاتحاد الماضية بعد اعتراضه على محمد الصباحى حكم المباراة. ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلا من: المهدى سليمان، محمد حمدى، على جبر، عبدالله بكرى، أحمد فتحى، دونجا، محمود حمادة، إسلام عيسى، عبدالله السعيد، محمد فاروق، محمود وادى.