شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسعى لتحقيق الفوز الأول في الدوري على حساب الإنتاج الحربي.. والمصري فى لقاء صعب أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، نظيره الإنتاج الحربى، فى الخامسة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، فى ثانى جولات مسابقة الدورى الممتاز.

التقى الفريقان فى 14 مباراة، فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات، وتعادل فى 3 لقاءات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبو الإسماعيلى 20 هدفًا، واستقبلت شباكهم 11 هدفًا، وكلين شيت فى 7 مباريات.

وكان فريق الدراويش قد تعادل سلبيًا فى أولى جولات بطولة الدورى أمام المصرى البورسعيدى، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تحقيق انطلاقة جيدة فى البطولة المحلية هذا الموسم، لاسيما بعد تدهور نتائج الفريق فى الموسم الماضى واحتلال مركز لا يليق بفريق الإسماعيلى. ويتطلع البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وذلك بعد إبرامه صفقات جديدة، أبرزها فخر الدين بن يوسف وأرى بابل والصحراوى. على جانب آخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى اللقاء طامعًا فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، خاصة بعد الهزيمة التى تلقاها أمام سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز، حيث يرغب مختار مختار فى مباغتة الدراويش على ملعبه والخروج بالانتصار أو على الأقل بنقطة.

وفى مواجهة أخرى، يستضيف فريق الجونة نظيره المصرى البورسعيدى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، ويقود محمد عبدالكريم فريق المصرى فنيًا داخل الملعب فى هذه المباراة، خاصة بعد طرد على ماهر، المدير الفنى للفريق البورسعيدى، فى مواجهة الإسماعيلى. وعكف على ماهر، المدير الفنى للمصرى، على دراسة بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مباراة الإسماعيلى لدراستها جيدا، حيث من المتوقع أن يجرى المدير الفنى بعض التغييرات فى التشكيلة الأساسية من أجل خطف نقاط اللقاء المقبل أمام الجونة.