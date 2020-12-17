شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب «روما» لتلفظه ضد أحد لاعبي «بولينيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر إيقاف برايان كريستانتى، لاعب وسط روما الإيطالى، لمباراة واحدة، وذلك بسبب استخدامه لألفاظ نابية وممنوعة خلال مباراة الفريق مطلع الأسبوع الجارى.

وقال قاض فى الدورى الإيطالى إنه استند فى حكمه على لقطات تليفزيونية للمباراة التى فاز بها روما على بولونيا 5 / 1، يوم الأحد الماضى.

وحسب تقرير المباراة، فإنه لم يتضح إن كان كريستانتى قد نطق بألفاظ نابية عقب تسجيله هدفا بالخطأ فى مرمى فريقه، حينما كان متقدما 3 / 0، حيث سجل القاضى عقوبته على اللاعب على واقعة الدقيقة 23، بينما كان قد سجل هدفا بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 24.

وسيغيب كريستانتى عن مباراة الفريق على ملعبه اليوم الخميس أمام تورينو.

من ناحية أخرى، حذر المسؤولين عن الكرة الإيطالية من اتخاذ عقوبات صارمة ضد أى لاعب سيتجاوز فى المباريات المقبلة.