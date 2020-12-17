شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتعادل بملعبه مع ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ازداد الضغط على ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بعد التعادل بملعبه 1-1 مع ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد طرد المدافع جابرييل اليوم الأربعاء ليصوم عن الانتصارات في آخر ست مباريات.
ويقبع أرسنال، الذي خسر أربع مباريات سابقة بملعبه، في المركز 15 برصيد 14 نقطة من 13 مباراة بينما تقدم ساوثهامبتون للمركز الثالث ولديه 24 نقطة. كانت المبادرة من ساوثهامبتون وتدخل بيرند لينو حارس أرسنال لإنقاذ ركلة حرة من جيمس وارد-براوس في الدقيقة 15.
لكنه كان بلا حول أو قوة أمام ثيو والكوت مهاجم ساوثهامبتون الذي سجل في شباك فريقه السابق في الدقيقة 18 بتسديدة من فوق لينو.
واقترب نيكولا بيبي وبوكايو ساكا من التسجيل قبل أن يتعادل بيير-إيمريك أوباميانج في الدقيقة 52 بلمسة حاسمة بعد جهد جيد من ساكا وإيدي نكيتياه وبدا أن أرسنال نال الزخم.
لكنه تعرض لضربة بعد طرد جابرييل لحصوله على الانذار الثاني لعرقلة والكوت في الدقيقة 62 وكان محظوظا بعدم استقبال هدف ثان عندما سدد البديل ناثان ريدموند في إطار المرمى من مسافة قريبة.
وأفلت ساوثامبتون من هدف متأخر حين سدد روب هولدينج مدافع أرسنال في القائم.
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