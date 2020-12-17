شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يقود ليفربول لفوز قاتل على توتنهام.. و«صلاح» يسجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على توتنهام، على ملعب «آنفيلد»، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».

تقدم الدولي المصري محمد صلاح لفريق ليفربول في الدقيقة 26، عبر تسديدة قوية تلمس قدم المدافع وتتحول داخل الشباك، وتعادل لتوتنهام الكوري سون، من تسديدة على يمين الحارس، في الدقيقة 32، واقتنص البرازيلي فيرمينو الفوز للريدز بهدف من ضربة رأس قاتلة في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز تصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بـ28 نقطة، فيما توقف توتنهام عند النقطة 25، في المركز الثاني.