شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تضارب تصريحات «ديبالا» و«يوفنتوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إيطالى عن حقيقة التناقضات فى أزمة التصريحات الأخيرة، المتبادلة بين نجم الفريق باولو ديبالا، وأندريا أنييلى، رئيس النادى.

وزعم ديبالا أن يوفنتوس لم يقدم له أى عرض للتجديد. وقال: «كان وكيلى فى تورينو لفترة طويلة ولم يستدعه أحد مطلقا، وخاب أملى عند الحديث عن الأرقام المالية المستثمرة، ومن الأفضل قول الحقيقة لأن هذه الأرقام تضع الجماهير ضدى رغم حبى ليوفنتوس».

ورد أنييلى: «سمعت التصريحات، هذا جزء من وظيفتى. نرى ديبالا قائدا للمستقبل، وأعلم أنه تلقى بالفعل عرضا من شأنه أن يضعه بين أفضل 20 لاعبا يتقاضون أجورا فى أوروبا». وأضاف: «ننتظر رده على العرض، والأهم رؤية إجابته على أرض الملعب. كلنا نريده أن يكون أحد أفضل 5 لاعبين فى أوروبا، فهو ليس من بينهم، وهو على علم بذلك».