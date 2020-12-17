شكرا لقرائتكم خبر عن «هيرنانديز»: هذا رأيي في العودة لـ«ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسى ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لميلان، على إمكانية عودته فى المستقبل للعب مع ريال مدريد.

وكان ثيو انتقل من الميرنجى إلى ميلان فى صيف 2019 نظير 20 مليون يورو، وليس لدى ريال مدريد أى بند يمنحه أحقية استعادة اللاعب فى المستقبل.

وقال هيرنانديز، فى حوار أجراه مع إذاعة «أوندا سيرو»، الإسبانية: «أعيش أفضل لحظة فى مسيرتى، على الأقل أعتقد أنا ذلك، وأشعر بأننى بحالة جيدة جدًا فى ميلان وأقدم مستويات ممتازة».

وأضاف: «إذا كان الأمر بيدى سأبقى فى ميلان مدى الحياة. ليس لدىّ رغبة فى العودة إلى ريال مدريد. أرى الأمر بهذه الصورة».

وتابع: «لا أعرف إذا كانوا فى ريال مدريد يشعرون بأى ندم على رحيلى. أعلم أننى ذهبت هناك فى سن مبكرة جدًا، ولم ألعب كثيرًا وهذا يفقدك ثقتك بنفسك، لكن فى ميلان حصلت على دقائق كثيرة».