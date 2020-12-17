شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية المباراة.. ليفربول 2-1 توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق ليفربول الإنجليزى نظيره توتنهام على ملعب «آنفيلد»، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج». يضم تشكيل ليفربول كل من.. أليسون في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ويليامز، فابينيو، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، جونز، ساديو مانى، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

بينما يضم تشكيل توتنهام كل من.. هوجو لوريس، سيرجي أورير، ألدرفيريلد، إريك دير، بن دافيز، هويبيرج، سيسوكو، لو سيلسو، بيرجوين، هارى كين، سون هيونج مين. أبرز تفاصيل اللقاء الدقيقة 11.. أولى الهجمات الخطرة لليفربول عبر ضربة رأس من فيرمينو يمسك بها الحارس هوجو لوريس الدقيقة 21.. صلاح يتلقى كرة بالعرض ويسددها زاحفة يمسك بها الحارس لوريس لتضيع فرصة هدف التقدم لليفربول الدقيقة 26.. جوووووول محمد صلاح يسجل هدف التقدم لليفربول عبر تسديدة قوية تلمس قدم المدافع وتتحول داخل الشباك الدقيقة 29.. جونز يطلق قذيفة قوية يتصدى لها حارس توتنهام هوجو لوريس الدقيقة 32.. جووووووووووووول سون يسجل هدف التعادل لتوتنهام الدقيقة 36.. الحارس هوجو لوريس يتصدى لتسديدة خطيرة من فيرمينو نهاية الشوط الأول الدقيقة 50.. هاري كين كاد يسجل التقدم لتوتنهام عبر تسديدة رائعة حاول خلالها استغلال خروج الحارس أليسون لكن الأخير أبعدها لركنية الدقيقة 56.. محمد صلاح يسدد كرة قوية لكن الحارس لوريس يتصدى لها ببراعة الدقيقة 62.. القائمة يحرم توتنهام من هدف التقدم بتصديه لتسديدة بيرجوين الدقيقة 66.. لوريس يواصل تألقه ويتصدى لصاروخية فيرمينو الدقيقة 68.. صلاح ينطلق بالكرة ويسددها ضعيفة في متناول يدي الحارس الدقيقة 72.. العارضة تتصدى لتصويبة مدوية أطلقها ساديو ماني وتمنع الهدف الثاني لليفربول الدقيقة 89.. جووووووووووووول فيرمينو يسجل هدفًا قاتلًا من ضربة رأس رائعة نهاية المباراة الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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