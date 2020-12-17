شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يزورون أسرة الراحل محمد عبدالوهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشناوي كابتن الفريق، وسعد سمير وأيمن أشرف، نيابة عن فريق الكرة، مساء اليوم، بزيارة أسرة الراحل محمد عبدالوهاب، لاعب الأهلي السابق، في منزلها بمركز سنورس بالفيوم.

جاءت الزيارة للاطمئنان على أسرة الراحل، وتقديم كل سبل الدعم المعنوي لها، في إطار الأسرة الواحدة التي تربط جميع أبناء نادي القرن.

من جانبه نقل الكابتن سيد عبدالحفيظ إلى والدة عبدالوهاب تحية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع لاعبي الفريق، مؤكدًا لها أن عبدالوهاب واحد من أبناء الأهلي، وسيظل اسمه محفورًا في قلوبهم، مشيرًا إلى أن سيرته الطيبة ستظل عالقة في نفوسهم، نظرًا لما قدمه الراحل للنادي الأهلي وجماهيره.

وأوضح عبدالحفيظ، خلال الجلسة التي جمعته بأسرة الراحل عبدالوهاب، أن الجميع داخل النادي لم ولن ينسى محمد عبدالوهاب، صاحب الوجه البشوش، دمث الخلق، وأن اسمه سيظل خالدًا في قلوبهم.

كما عبر ثلاثي الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف عن سعادتهم بزيارة أسرة الراحل عبدالوهاب، مؤكدين أنه واحد من جنود الأهلي المخلصين، الذين سيظل اسمهم في مكانة فريدة لدى جماهير النادي في كل مكان، معربين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من أسرته اليوم، في ظل العلاقات القوية التي تربط كل من ينتمي اسمه إلى نادي القرن بمختلف الأجيال.