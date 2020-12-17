وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية يتابعان مران منتخب الجمباز ويتفقدان صالة تدريبات منتخب اليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على زيارة تدريب منتخب مصر للجمباز وأيضا زيارة الصالة المخصصة لتدريبات المنتخب الأول لكرة اليد داخل المركز الأولمبي بالمعادي. وعقب انتهاء اجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب مع اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021 في المركز الأولمبي بالمعادي توجها إلى الصالة المغطاة التي يتدرب بها منتخب الجمباز والإطمئنان على استعدادات اللاعبين بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ثم توجها إلى الصالة المغطاة التي يتم تجهيزها لتكون مكان تدريبات المنتخب الأولى لكرة اليد الذي يستعد لخوض مونديال العالم لكرة اليد المقرر إقامته في مصر خلال شهر يناير عام 2021. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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