يوفنتوس يسقط في فخ التعادل مع أتالانتا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل مع أتالانتا، في المباراة اتى أقيمت على ملعب «أليانز ستاديوم» ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي «الكالتشيو».
سجل فيدريكو كييزا هدف يوفنتوس في الدقيقة 29 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء استقرت في أعلى الزاوية اليسرى.
وفي الشوط الثانى تعادل السويسري ريمو فريلير لفريق أتالانتا في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 61 يهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لليوفي، تصدى لها بنجاح حارس أتالانتا.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر، فيما يأتي أتالانتا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام أودينيزي.
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