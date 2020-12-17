شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودى يتأهل لربع نهائى كأس خادم الحرمين بثنائية ضد الرائد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق النصر السعودى تأهله للدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا هاما على نظيره الرائد، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد الملك فهد الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.
أحرز أيمن يحيى هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 21 من عمر اللقاء ثم أضاف سامى النجعى الهدف الثانى للعالمى بالدقيقة 67 من زمن المباراة.
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