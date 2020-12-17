شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسى الذي يخوض المواجهة النارية أمام ليفربول والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «آنفيلد»، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».
تشكيل توتنهام ضد ليفربول..
هوجو لوريس، سيرجي أورير، ألدرفيريلد، إريك دير، بن دافيز، هويبيرج، سيسوكو، لو سيلسو، بيرجوين، هارى كين، سون هيونج مين.
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الوضع في مصر
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اصابات
122,086
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تعافي
105,132
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وفيات
6,943
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