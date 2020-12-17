عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من الهزيمة.. وإنتر يغازل الصدارة

الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365

فاز إنتر ميلان على ضيفه نابولي، في قمة مواجهات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.



وأحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73، ليهدي "النيراتزوري" 3 نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة رفع إنتر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف نابولي عند 23 نقطة في المرتبة الرابعة.

وفي الجولة ذاتها أفلت ميلان بصعوبة من الخسارة أمام مضيفه جنوى، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وسجل ماتيا ديسرتو هدفي جنوى في الدقيقتين 47 و60، فيما أحرز دافيد كالابريا هدف ميلان الأول في الدقيقة 52، وأضاف بيير كالوكو الهدف الثاني (ق 83).

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ميلان إلى 28 نقطة، ليتمسك بصدارة جدول الترتيب، فيما رفع جنوى رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ18 (أول مراكز الهبوط).

وشهدت الجولة تعادل ساسولو مع مضيفه فيورنتينا (1-1)، ليرفع الأول رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، فيما خرج "الفيولا" من منطقة الهبوط بعدما تقدم للمركز الـ17 برصيد 10 نقاط.

وانتصر سامبدوريا على هيلاس فيرونا 2-1، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ11، فيما توقف رصيد منافسه عند 19 نقطة في المركز السابع.

وانتهت مباراة بارما وكالياري بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد الأول 12 نقطة في المركز الـ14، متأخرا بنقطة عن منافسه الذي يحتل المركز الـ12.