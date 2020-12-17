عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فوز قاتل على توتنهام يمنح ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365

انفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الصعب والمثير على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، في قمة الجولة 13.



وافتتح المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 26، ثم أدرك الكوري الجنوبي هيونج مين سون التعادل لتوتنهام في الدقيقة 33 .

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1-1، لكن البرازيلي روبرتو فيرمينو خطف هدف الفوز الثمين لليفربول في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة لينتزع الصدارة من توتنهام الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وفرض ليفربول تفوقه بشكل كبير خلال الشوط الأول للمباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، لكن توتنهام نجح في إنهاء الشوط متعادلا بعد أن رد بهدف سون من هجمة مرتدة سريعة.

واحتلف الحال بشكل كبير في الشوط الثاني، حيث باتت المواجهة أكثر ندية بين الجانبين وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الخطيرة باستمرار سعيا لحسم الـ3 نقاط، وهو ما نجح فيه ليفربول في الوقت القاتل بهدف فيرمينو.