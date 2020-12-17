شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد عدم وصول احكام بشأن اشيمبونج في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أزمة حصول الغاني اشيمبونج لاعب الزمالك السابق علي حكم بتغريم الزمالك مليون وربع المليون دولار، وجاء في البيان :

اكدت اللجنة المكلفه بادارة شؤون نادي الزمالك ان ادارة النادي لم تتلق حتى الآن مايفيد حصول اللاعب الغاني بنيامين اشيومبونج على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ( كاس ) يلزم نادي الزمالك بتعويضه بمبلغ مالي كبير يقترب من المليون وربع المليون دولار

وأضافت فى بيانها أنه في حالة وصول ذلك الحكم ستتم دراسته بعناية كاملة واتخاذ كافة الاجراءات من أجل الحفاظ على حقوق النادي بالطرق القانونية

يبذل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو والجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة جهودا مضاعفة خلال الساعات المقبلة لتجهيز يوسف أوباما لاعب وسط الفريق لقيادة هجوم الزمالك امام بيراميدز غدا ضمن مباريات الجولة الثانية للدورى والتي ستقام علي استاد الدفاع الجوى.

وانضم أوباما الي قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ، ومشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، وكان باتشيكو يفضل الإبقاء علي أوباما احتياطيا نظرا لعدم اكتمال لياقته البدنية الا ان هناك محاولات أخيرة في المعسكر المغلق المقام حاليا، لتجهيز أوباما للبدء في التشكيل الأساسي في مباراة الغد نظرا لحاجة الفريق بجهوده في المباراة الهامة.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق الأبيض التي ستدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس، فى المباراة التى ستقام فى الجولة الثانية بالدورى.

وضمت القائمة كلا من

محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع

فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد في خط الوسط.

مصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن وجود اقتراح بتقليل عدد افراد الجهاز الادارى لفريق الكرة الأول ، في ظل تواجد عدد كبير من الإداريين في الفريق الأول، وكذلك لرغبة إدارة النادي في توفير مصروفات فريق الكرة.

وقامت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي بمطالبة أيمن يونس عضو لجنة الكرة بعمل إعادة هيكلة للجهاز الادارى لكرة القدم وخاصة الفريق الأول علي ان يبدأ في تنفيذها عقب مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها 28 ديسمبر الجارى في الجولة الرابعة من الدورى.

ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غد الخميس مباراة الزمالك و بيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أوباما بعد تعافيه من كورونا وكذلك تواجد المغربى محمد أوناجم واستبعاد حمزة المثلوثى.