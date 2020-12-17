شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لعبد الله السعيد فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تعليمات خاصة لقائد الفريق عبد الله السعيد من أجل تنفيذها خلال مواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

وشدد أروابارينا على عبد الله السعيد بضرورة اختراق دفاعات الزمالك من الوسط، مع العمل على مساعدة المهاجمين فى الوصل بسهولة لمرمى محمد أبو جبل، عن طريق تمريراته التى تساهد فى وضع المهاجم أمام مرمى المنافس.

كما طلب المدير الفنى لبيراميدز من عبد الله السعيد، التسديد على مرمى الزمالك، من كافة الجهات، لاسيما وإن السعيد يتميز بتسديداته المتقنة والقوية والتى قد تتسبب فى ارباك دفاعات الأبيض أو تسجيل الأهداف.

ويخضع اليوم الأربعاء، فريق بيراميدز لاختبار "ربيد تيست" للكشف المبكر عن فيرس كورونا، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك، وأكتملت صفوف فريق بيراميدز بعد شفاء كلاً من أحمد فتحى وأحمد حمودى من الإصابة بفيرس كورونا، ويقوم الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، بتجهيز فتحى لقيادة الجبهة اليمنى لبيراميدز أمام الزمالك.