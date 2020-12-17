شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: صالح جمعة بمثابة أخ وإضافة قوية لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد إبراهيم لاعب فريق سيراميكا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية بالدوري المصري، مضياف أنه من أول يوم كان لهم هدف وهو لعب كرة قوية".

وجه إبراهيم الشكر لإدارة سيراميكا على المجهود الذي يبذلوه ، مؤكدا: نحن لم نحقق شيء حتى الآن ونتمنى التواجد في مكان جيد بجدول الدوري".

شدد على أن هناك ترابط وحالة حب بين اللاعبين سواء من يشارك أو يجلس على دكة البدلاء ونحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني.

أضاف: صالح جمعة بمثابة أخ لي أتمنى يكون إضافة قوية ولديه مهارة عالية ليست موجودة عند أي لاعب ويخرج هذه الإمكانيات لصالح الفريق ونتمنى تقديم نتائج قوية في المباريات القادمة.