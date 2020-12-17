شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يخرج من المستشفى ويتوجه الي فندق خاص بحالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت بعثة المنتخب الوطني للشباب، في تونس نبأ سار بخروج ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود مضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ربيع ياسين إلى فندق ، الخاص بحالات كورونا، والذي يتواجد به باقي لاعبي المنتخب، حيث سمح الأطباء للمدير الفني لشباب الفراعنة، بالخروج من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود تعرضه لمضاعفات.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها يوم السبت بعد غد الجمعة.

من ناحية أخرى قرر مسؤولو منتخب الشباب نقل لاعبي الفراعنة المصابين بفيروس كورونا وعددهم 14 لاعب إلى فندق اخر لعدم تعامل فندق إقامة المنتخب الحالي باحترافية، وأبلغ ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بالتراجع عن رغبته في العودة إلى القاهرة لاستكمال علاجه من فيروس كورونا.