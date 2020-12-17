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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهداف مباراة المقاولون ودجلة بالدوري

خطف فريق وادى دجلة 3 نقاط صعبة من أنياب نظيره المقاولون العرب بعد الفوز عليه بهدفين مقابل الهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام صمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.

أهداف مباراة المقاولون ودجلة بالدوري

افتتح التسجيل لوادى دجلة محمد هلال في الدقيقة 13 من ركلة جزاء ثم تعادل للمقاولون العرب هيثم الجوينى من ضربة حرة في الدقيقة 45 قبل أن يستغل صلاح أمين مهاجم الغزلان خطأ محمود أبو السعود حارس الذئاب ويسجل الهدف الثانى ليزيد جراح الذئاب الذى تلقى خسارة في الجولة الأولى أمام الزمالك.

الشوط الأول

انطلاقة الشوط الأول شهدت نشاط هجومى من لاعبي دجلة على مرمى المقاولون بدأت بركلة حرة لصالح "الغزلان" بالقرب من منطقة جزاء ا"الذئاب" جهة اليمين نفذها محمد هلال عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس محمود أبو السعود عن مناطق الخطورة.

احتسب أحمد حمدي حكم المباراة ركلة جزاء لصالح وادى جلة بعد مراجعة تقنية الفار بسبب إعاقة لجورجينيو إنتيما داخل منطقة الجزاء سجل منها محمد هلال هدف التقدم لـ"الغزلان" ثم أشهر الحكم في الدقيقة 23 البطاقة الصفراء لـ "إبراهيم صلاج لاعب فريق المقاولون بعد إعاقته لجورجينيو إنتيما المنطلق بهجمة مرتدة واعدة لفريق وادي دجلة قبل.

حاول فريق المقالون العرب إدراك التعادل عن طريق مهاجمه هيثم الجويني الذى استلم كرة داخل منطقة جزاء وادي دجلة ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء وسيطر الذئاب على أخر 10 دقائق من الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى الغزلان ثم كرة كريم مصطفى التي تصدى لها محمد عبد المنصف فى الدقيقة 45 قبل أن يحرز هيثم الجوينى هدف التعادل للذئاب قبل انتهاء الشوط الأول بدقائق.

الشوط الثاني

سيطر لاعبو وادى دجلة على الكرة من خلال العديد من التمريرات قبل أن يدفع المدير الفني للفريق الدجلاوي بـ"حسام عرفات" في الدقيقة 46 بدلا من جورجينو أنتيما لتنشيط الخط الأمامى للغزلان ومحاولة تسجيل هدف أخر.

في الدقيقة 63 حصل وادى دجلة على ركلة ركنية من جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول محمود أبو السعود الإمساك بها ولكنها سقطت من بين يديه بغرابة ليجدها صلاح أمين فسدد كرة سكنت يسار الشباك معلنة عن الهدف الثانى للغزلان في شباك المقاولون.

حاول لاعبو المقاولون ممارسة الضغط المتقدم على وادي دجلة بالمحاولات الهجومية مستمرة لإدراك هدف التعادل لكن التمركز دفاعي الجيد للاعبي الغزلان منع الذئاب من تسجيل أي أهداف حتى انتهى اللقاء بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل دجلة كالتالي

: محمد عبدالمنصف، خالد رضا، إيهاب مباركي، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، صلاح أمين، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، جورجينو، محمد رضا.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى.

رباعى خط الظهر: أمير عابد، خالد الحسينى، فاروق نور الدين وأحمد عبد العزيز زيزو

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، كريم مصطفى، أحمد الشيمى، أحمد داودا

الهجوم: هيثم الجوينى

حملj مباراة اليوم رقم 15 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، تفوق وادى دجلة بتحقيق الفوز في 6 مباريات، مقابل فوزين فقط لذئاب الجبل، في حين سيطر التعادل على احداث 6 مباريات، سجل وادى دجلة 16 هدفا، مقابل 7 أهداف فقط للمقاولون العرب.