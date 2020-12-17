عودة أحمد فتحى وعلى جبر وعمر جابر لقائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، المقرر لها السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس وشهدت قائمة بيراميدز عودة كلا من أحمد فتحى وعلى جبر بعد شفاءهم من فيرس كورونا، كما عاد عمر جابر بعد شفاءه من الإصابة في القدم.

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