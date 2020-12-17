شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حالة ربيع ياسين رائعة ومنتظرين نتيجة مسحة "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة و رئيس بعثة منتخب مصر للشباب في تونس إنه ينتظر صباح الخميس نتيجة مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي أجريت اليوم مؤكدا أنه متفائل بظهور عدد من اللاعبين بنتيجة سلبية خاصة أن الجميع بلا أعراض.

أضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة "on time sports " أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول سيتولى معالجة المصابين خاصة أنه يملك خبرة كبيرة في التعامل مع "كورونا" أثبتت نجاحها مع محمد صلاح والننى.

أوضح رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس أن تدريبات اللاعبين تتم بموافقة الجهاز الطبي لافتا إلة أنه لن يسمح بالحماس الزائد الذى يعرض اللاعبين للخطر متابعا:" المنتخب يعانى في خط الهجوم ولكن باقى الخطوط يمكن الاعتماد عليها والروح عالية جدا في صفوف منتخب الشباب واللاعبين تعاهدوا على الفوز في قادم المباريات".

وواصل جمال محمد على :" وزار الرياضة والجهات المعنية خدت كل الإجراءات لعودة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب ولكنه طلب البقاء في تونس وعدم العودة إلى مصر لمساندة اللاعبين حتى من الناحية المعنوية".