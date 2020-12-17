شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات السلة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ، تأجيل مباريات الدرجة الأولى رجال ، التي كان مقرر إقامتها غدا ، بسبب سوء الأحوال الجوية ، على أن تقام المباريات الخميس المقبل 24 ديسمبر الجارى، حرصا على سلامة اللاعبين ، ولضمان عدم وجود مياه للامطار في صالات المنافسات .
وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا إلى جميع الأندية المشاركة في المنافسات يخطرهم بتأجيل المباريات ، على مستوى المجموعة الاولى و الثانية و الثالثة .
وشهدت مباريات اليوم في دور الـ 8 من مباريات الدورى الممتاز، فوز كل من الجزيرة، وسبورتنج وطلائع الجيش على مستوى فريق الرجال، و الاتحاد ، و سبورتنج و الجيش على مستوى فرق المرتبط 16 سنة.
وجات النتائج بتغلب الجزيرة على الاتحاد بنتيجة 59/69 ، وفوز سبورتنج على التأمين 62/44 و تغلب الجيش على سموحة 86/ 73 .
وتوج ناشئات مصر دون 18 عاما ببطولة أفريقيا، بالفوز على منتخب مالي 68/63، في المباراة النهائية للبطولة، وحصلن على اشادة وتهنئة من وزارة الرياضة و اللجنة الأولمبية أيضا .
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