شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: رمضان صبحى زملكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور, نجم الزمالك السابق، أن البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك يفاضل بين البدء بشيكابالا أو إمام عاشور فى مركز صانع الألعاب رقم 10 فى المباراة المنتظرة أمام بيراميدز على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف خالد الغندور فى برنامج زملكاوى على قناة نادى الزمالك، أن تسريب عقود لاعبى الزمالك فى البرامج الرياضية يتسبب فى مشاكل عديدة للنادى واللاعبين وهناك تعمد من الإعلام على توضيح تعاقدات نجوم النادى ، وعلى الإعلاميين مساندة النادى فى هذه الفترة الصعبة بدلا من تسريب عقود لاعبى الزمالك.

ونفى الغندور صحة تدوال خبر عرض رمضان صبحي على الزمالك ، مؤكدا أنه لاعب كبير ووزملكاوى وأتمنى وجوده فى صفوف الفريق الأبيض، ولكن لن يكون على حساب مصطفى محمد، مضيفا أن الخبرغير صحيح، بالمرة.

ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غد الخميس مباراة الزمالك و بيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أوباما بعد تعافيه من كورونا وكذلك تواجد المغربى محمد أوناجم واستبعاد حمزة المثلوثى.