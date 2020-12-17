شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "أنت مين" يؤكد انفراد ”الخليج 365” بسفر كهربا إلى لبنان قبل إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاع اليوم، الأربعاء، برنامج The Masked Singer "أنت مين" حلقة ظهر فيها محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الذى ارتدى قناع الغوريلا، ليؤكد انفراد الخليج 365 الذى نشر يوم 19 نوفمبر الماضى حول سفر اللاعب إلى بيروت من أجل تصوير هذا البرنامج، الأمر الذى أدى لتعرضه للإصابة بفيرس كورونا حينها.

وكان ”الخليج 365” كشف كواليس سفر كهربا إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" يوم السبت الموافق 14 نوفمبر، لاسيما وأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أكد حينها إن كهربا وزميله صالح جمعة حصلا على إذن مسبق بالغياب عن تدريب الفريق فى ذلك اليوم، لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها، ليتأكد بعدها اصابة اللاعب بفيرس كورونا.

وعاد كهربا لصفوف فريقه قبل يومين من مواجهة الزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد التأكد من شفاءه من فيرس كورونا حينها.