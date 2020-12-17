شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يحتفل بصورة مع ثلاثية الأهلى.. والجمهور: "مستنيين الأحسن فى الموسم الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت جماهير النادى الأهلى مع مروان محسن، نجم النادى الأهلى، عقب مشاركته صورة مع درع وكؤوس ثلاثية المارد الأحمر منذ قليل، حيث طالبه الجمهور بمستوى أفضل الموسم الجديد، حيث يرى البعض أن قدراته تؤهله لقيادة الأهلي.



مروان محسن

ورد عشرات من جمهور النادى الاهلى على صورة مروان محسن، وغرد حسام مرسى قائلاً :" بالتوفيق إن شاء الله يا مروان ويارب تكون الانتقادات حافز ليك في اللي جاي .. اكيد بنحبك ونفسنا ترجع تسجل أهداف وترجع تقود هجوم مصر بإذن الله .. ركز بس شويه".

ويرى أخر:" بالتوفيق يانجم سيبك من المحبطين إحنا عارفين قدراتك ويكفينا أدبك والتزامك واجتهادك في الملعب"، فيما كتب عمرو:" بالتوفيق يا نجم لاعب موهوب ومحترم أنا كاهلاوى باحبك وأمانة تكون احسن من كده وانا متاكد ان عندك اكتر من اللى يتقدمه ربنا يوفقك و يحفظك من كل سوء" وأضاف أخر:" لعيب جامد اقسم بالله ناقص شوية ثقة ويفتكر مروان انبي الهداف وهاترجع تاني اجمد كمان".

يشار إلى أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى طلب من الجهاز الطبى لفريقه تحديد موعد عودة مروان محسن مهاجم الفريق للتدريبات الجماعية بعد حقنه مرتين فى الركبة، ولجأ الجهاز الطبى بالأهلى لحقن ركبة مروان محسن، للتخلّص من الآلام التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية وجعلته يُشارك فى عدة مباريات للفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً متحاملًا على نفسه نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده، وكان من المفترض حقن ركبة اللاعب عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك، لكن تقرر تأجيل الأمر لحين الانتهاء من مباراتى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش فى كأس مصر.