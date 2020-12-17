شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد الإسكندرية يستقبل تدريب الاتحاد استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريبه الختامى تحت قيادة مديره الفنى العميد حسام حسن على ستاد الاسكندرية فى الرابعة عصرا ويدخل بعدها الفريق معسكرا مغلقا بـ 21 لاعبا ويظهر حسام عاشور الوافد الجديد بقائمة الفريق للمرة الأولى .

جاءت قائمة اللاعبين المقرر أن يدخلوا معسكر مغلق كالتالى:

محمد صبحى و عماد السيد و كريم يحيى و محمود رزق و دايمون لوى ومحمد عطوه و مروان النجار و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب و احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و وعمار حمدى و كريم ممدوح و حجى و ومحمد راشد و حسام عاشور و عبد السميع سيمو و روماريو و رزاق سيسيه و خالد قمر

قام محمد مصيلحى رئيس النادى باعطاء تعليماته بصرف مكافاه الفوز على بيراميدز لتحفيز اللاعبين قبل الموجهه المرتقبه امام سموحه والمقرر لها الجمعه الخامسه مساء على استاد الاسكندريه ضمن فاعليات الاسبوع الثانى من عمر الدورى الممتاز.

ومن ناحية أخري رفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.