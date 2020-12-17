ستاد الإسكندرية يستقبل تدريب الاتحاد استعدادا لسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريبه الختامى تحت قيادة مديره الفنى العميد حسام حسن على ستاد الاسكندرية فى الرابعة عصرا ويدخل بعدها الفريق معسكرا مغلقا بـ 21 لاعبا ويظهر حسام عاشور الوافد الجديد بقائمة الفريق للمرة الأولى .
جاءت قائمة اللاعبين المقرر أن يدخلوا معسكر مغلق كالتالى:
محمد صبحى و عماد السيد و كريم يحيى و محمود رزق و دايمون لوى ومحمد عطوه و مروان النجار و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب و احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و وعمار حمدى و كريم ممدوح و حجى و ومحمد راشد و حسام عاشور و عبد السميع سيمو و روماريو و رزاق سيسيه و خالد قمر
قام محمد مصيلحى رئيس النادى باعطاء تعليماته بصرف مكافاه الفوز على بيراميدز لتحفيز اللاعبين قبل الموجهه المرتقبه امام سموحه والمقرر لها الجمعه الخامسه مساء على استاد الاسكندريه ضمن فاعليات الاسبوع الثانى من عمر الدورى الممتاز.
ومن ناحية أخري رفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
من جهته، أعرب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بيراميدز، مؤكداً أن أكثر ما أسعده فى اللقاء هى الروح القتالية التى تحلى بها الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن واللاعبين وإصرارهم على اللعب حتى اللحظات الأخيرة، وتحويل التأخر بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أنه بالرغم من سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى البداية بإلغاء هدفين بداعى التسلل، إلا أنهم كان لديهم التحدى والطموح على خطف الثلاث نقاط.
وأكد رئيس الاتحاد السكندرى، فى تصريحات خاصة، أنه يرفض المكافآت الخاصة لتلك المباراة، مشيراً إلى أن هناك لائحة مالية تم وضعها من قبل مدير الكرة بالفريق قبل بداية الموسم وتم الموافقة عليها وسيسير عليها، خاصة أن تلك المباراة الأولى لزعيم الثغر فى المسابقة وأن القادم أصعب بمراحل وهناك خطة موضوعة من الجهاز الفنى منذ بداية الموسم على ضرورة المنافسة على المراكز المتقدمة، مختتما حديثه أن البطولة فى الموسم الحالى ستكون لصاحب النفس الطويل نظرا لتواجد أكثر من فريق مميز وقام بتدعيم صفوفه بالشكل المطلوب.
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