شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة يتسلمون مقدم العقد على دفعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى لاعبو المقاصة من تسلم مقدم عقودهم عن الموسم الجديد، بعدما نجحت الإدارة الجديدة ةبرئاسة المهندس أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة على توفير مقدم العقود عن الموسم الحالي 2020 / 2021، وإيداع المبالغ المطلوبة في حساباتهم.

وقرر مسئولو المقاصة صرف مقدم عقود اللاعبين على دفعتين الأولى بتاريخ 15 ديسمبر والثانية بتاريخ 15 يناير.

وتمكنت إدارة المقاصة من صرف نسبة الـ25% الخاصة بنسبة المشاركة عن الموسم الماضي خلال الفترة الماضية من المبالغ التي حصدتها إدارة النادي الفيومي من بيع عدد من لاعبيه السابقين لأندية الدوري الممتاز في الانتقالات الصيفية الماضية.

وعقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي قبل مباراة انبي المقرر اقامتها بعد غد الجمعة بالجولة الثانية بالدوري-

وخلال جلسته مع الفريق طالب المهندس أحمد عبد الخالق اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي التي ستقام في الثانية والنصف مساء الجمعة باستاد المقولون.

وأكد عبد الخالق على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.